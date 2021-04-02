На Гражданском в многоэтажке загорелась квартира

Непонятно, есть ли пострадавшие в пожаре. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие в пожаре. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Дым заметили на предпоследнем этаже дома.

В Калининском районе сегодня, 2 апреля, произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Гражданском проспекте в доме номер 15, корпус 1. Там на предпоследнем этаже горит квартира – из окон вырываются черные клубы дыма. Непонятно, есть ли пострадавшие и насколько все серьезно.

На место вызвали спасателей, которым предстоит потушить огонь и выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели час тушили полыхающий сарай в деревне Пухолово. Возгорание случилось в пятницу, 2 апреля, в деревне Пухолово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть от местных жителей в 00:17.