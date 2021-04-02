Иногородние чаще петербуржцев поступают на бюджет

Иногородние чаще петербуржцев поступают на бюджет
Иногородние чаще петербуржцев поступают на бюджет. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Смольном рассказали, почему выпускники школ Санкт-Петербурга не поступают в ведущие вузы города. Причина тому — Единый государственный экзамен.

По мнению вице-губернатор Петербурга Ирины Потехиной, недостаток местных абитуриентов в университетах Северной столицы связан с большой конкуренцией, сообщает РБК. В Санкт-Петербург после экзаменов приезжают дети со всей Росси. Они как раз и выигрывают борьбу с выпускниками из Северной столицы за бюджетные места.

«Здорово, что в Петербург приедут лучшие головы, но потом будет борьба за рабочие места «, — отмечает Потехина.

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