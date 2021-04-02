Иногородние чаще петербуржцев поступают на бюджет

В Смольном рассказали, почему выпускники школ Санкт-Петербурга не поступают в ведущие вузы города. Причина тому — Единый государственный экзамен.

По мнению вице-губернатор Петербурга Ирины Потехиной, недостаток местных абитуриентов в университетах Северной столицы связан с большой конкуренцией, сообщает РБК. В Санкт-Петербург после экзаменов приезжают дети со всей Росси. Они как раз и выигрывают борьбу с выпускниками из Северной столицы за бюджетные места.

«Здорово, что в Петербург приедут лучшие головы, но потом будет борьба за рабочие места «, — отмечает Потехина.