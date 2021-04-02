В Ираке родился первый в мире ребенок с тремя пенисами

До этого уже рождались дети с двумя пенисами – такое бывает у одного из пяти-шести миллионов новорожденных.

В Иране родился первый в мире ребенок, у которого было сразу три пениса. Два из них располагались чуть ниже мошонки, имели размеры 2 и 1 сантиметр и не были функциональными. Их пришлось удалить, о чем говорится в Международном журнале хирургии.

Известно, что родители мальчика обратились в больницу из-за отека мошонки. При осмотре выяснилось, что все дело в двух «дополнительных» пенисах. Врачи отмечают, что встречали случаи, когда у ребенка было два пениса, но трех еще не видели ни у кого.

Эксперты не знают, по какой причине так произошло. Не имели место быть ни воздействие наркотиков, ни генетическое отклонение. Врачи считают, что каждый подобный случай уникален.

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