В России создают уникальный препарат, останавливающий размножение Covid-19

В России разрабатывают новый фармацевтический препарат, способный прицельно прекратить размножение Covid-19. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

По его словам, данное средство сможет прицельно бить по генам, которые отвечают за репликацию. Как сообщили РИА Новости, Хаитов подчеркнул, что препарат уже находится на стадии доклинических испытаний.

Пока лекарство разрабатывается, а вакцина проходит испытания, академик призвал россиян использовать средства индивидуальной защиты и избегать мест скопления людей.

Напомним, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели 1 056 582 человека, умерли 23 723.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Попова назвала самую уязвимую перед коронавирусом группу работающих россиян.