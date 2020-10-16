Попова назвала самую уязвимую перед коронавирусом группу работающих россиян

Среди работающего населения России наибольшее количество инфицированных Covid-19 выявлено среди офисных сотрудников. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вредные привычки, например, курение, способно ослабить иммунитет и сделать человека менее защищенным от коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что в сложившейся ситуации особенно важно соблюдать мер безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения назвал эффективное лекарство от коронавируса. По его словам, именно этот препарат показало свою эффективность при лечении коронавирусной инфекции нового типа.