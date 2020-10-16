В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса

Дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Фото: pixabay.com

Дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Фото: pixabay.com

Дексаметазон является единственным эффективным лекарством в тяжелых случаях COVID-19. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, именно это лекарство показало свою эффективность при лечении коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, гендиректор ВОЗ отметил, что другие два средства — ремдесивир и интерферон — имеют слабый эффект.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России установили предельные цены на препараты от Covid-19. Лекарства включены в перечень жизненно необходимых.