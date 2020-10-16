В России установили предельные цены на препараты от Covid-19

На данные препараты не начисляется НДС, оптовые и розничные надбавки. Фото: Pixabay

На данные препараты не начисляется НДС, оптовые и розничные надбавки. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на препараты от коронавирусной инфекции нового типа. Лекарства включены в перечень жизненно необходимых.

Так, предельная цена «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 миллиграммов за десять штук должна составлять тысячу рублей, за 40 штук – 4 тыс. рублей, 50 штук – 5 тыс рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, для «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в 4 тыс. рублей за 40 штук, а упаковка из ста таблеток обойдется в 10 тыс. рублей.

Стоимость препарата «Илсира», рекомендованного при лечении инфицированных с тяжелой формой, в дозировке 180 миллиграммов составляет 47 531 рубль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пытались оптом продать еще не поступившее в аптеки лекарство от Covid-19. Предприимчивый продавец заявлял, что предлагает препарат напрямую от производителя. К настоящему моменту объявление уже удалено.