В Америке двоих полицейских госпитализировали при таране КПП у Капитолия

Водитель автомобиля, который врезался в контрольно-пропускной пункт у Капитолия, был с ножом. Полиции ничего не оставалось делать кроме как стрелять по нападавшему, что впоследствие привело к смерти последнего в больнице. Об этом сообщает NBC News и Fox News.

Водитель, который находился за рулем авто, пробил КПП у здания Конгресса Соединенных Штатов Америки, после дорожно-транспортного происшествия выбежал из машины, вооруженный ножом и бросился на полицейских.

Правоохранителям пришлось открыть огонь.

Нападавшего госпитализировали в больницу. Однако вскоре, от ранений не совместимых с жизнью, он скончался.

Сообщается, что двое полицейских получили ранения. Их госпитализировали.

Стоит отметить, что инцидент случился у входа с северной стороны Капитолия. Им обычно пользуются конгрессмены или работники комплекса.

Напомним, что меры безопасности в этом районе были усилены после событий 6 января, когда группа протестующих, в числе которых были сторонники Дональда Трампа, на некоторое время захватили комплекс.

Известно, что сотрудники службы безопасности Капитолия сообщили телевидению, что придерживаются мнения, о том, что нападавший никак не связан с экстремизмом. Его назвали «волком-одиночкой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разгневанная жена ударила ножом супруга, но полиции сказала, что напали во дворе.