В Петербурге разгневанная жена ударила ножом супруга, но полиции сказала, что напали во дворе

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Петербурге в Московском районе женщина ударом ножа причинила тяжкий вред здоровью своего мужа, а полиции сказала, что супруг получил ранение во дворе дома.

Гражданка 1983 года 13 марта сообщила полиции, что на ее мужа напали во дворе дома, и он получил ножевое ранение.

Мужчину 1988 года рождения в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в Мариинскую больницу.

У него диагностировали ножевое ранение селезенки, левой почки, левосторонний пневмогемоторекс и острую кровопотерю.

17 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что на почве внезапного конфликта супруга сама нанесла мужу удар ножом.

Женщину изобличили.

Ночью за ней приехала полиция.

Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница Стрельны избила мужа сковородкой и зарезала ножом.