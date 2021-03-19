В Петербурге разгневанная жена ударила ножом супруга, но полиции сказала, что напали во дворе

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Петербурге в Московском районе женщина ударом ножа причинила тяжкий вред здоровью своего мужа, а полиции сказала, что супруг получил ранение во дворе дома.
Гражданка 1983 года 13 марта сообщила полиции, что на ее мужа напали во дворе дома, и он получил ножевое ранение.
Мужчину 1988 года рождения в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в Мариинскую больницу.
У него диагностировали ножевое ранение селезенки, левой почки, левосторонний пневмогемоторекс и острую кровопотерю.
17 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что на почве внезапного конфликта супруга сама нанесла мужу удар ножом.
Женщину изобличили.
Ночью за ней приехала полиция.
Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница Стрельны избила мужа сковородкой и зарезала ножом.