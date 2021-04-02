В пустыне Калахари археологи нашли древнюю коллекцию кристаллов возрастом 105 тыс. лет

Ученые, которые тщательно изучали пещеру Калахари, находящуюся в Южной Африке, обнаружили коллекцию кристаллов. Об этом стало известно EVO-RUS.COM.

Археологи думают, что такую богатую коллекцию составил древний человек.

Однако коллекционер припрятал свои сокровища в заначке и больше к этому месту, по никому неизвестной причине, не возвращался.

Важно, что по имеющейся информации, найденная коллекция очень древняя, ей примерно 105 тыс. лет.

Известно что в ней находится 22 светлых кристалла кальцита правильной формы.

В то же время , ученые твердо заявляют, что кристаллы не могли образоваться в пещере в результате естественных процессов.

То есть археологи думают, что это было небольшое укромное местечко, куда какой-то человек сложил свои камни.

Отмечается, что территория, где археологи обнаружили коллекцию, уже давно для местных необыкновенное место, а Место Силы.

В данной местности люди и сегодня читают молитвы, проводят ритуалы.

То, что археологи обнаружили здесь кристаллы, говорит лишь о том, что эта пещера даже в древности также считалась особенным местом.

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