Петербургского депутата Резника допросили по делу о наркотиках

Петербургского депутата Резника допросили по делу о наркотиках
Петербургского депутата Резника допросили. Фото: Заксобрание Петербурга

Депутата петербургского Заксобрания Максима Резника допросили в качестве свидетеля. У него взяли тест ДНК. Допрос шёл 3 с половиной часа.

Его адвокат просил показать постановление о возбуждении уголовного дела. Допрос шёл в рамках разбирательства о том, что было в дома у родственника Резника 9 марта.

В марте в интернете появилось видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда пришли сотрудники МВД в рамках дела по статье 228 УК РФ. Резник сказал, что находился в гостях у дальнего родственника и был отпущен.

Раннее «Фонтанка» уточняло, что Резник якобы принес 20 грамм наркотиков. В связи с этим расследуется уголовное дело. Резника могут вызвать на допрос повторно. 11 марта арестован родственник Резника Иван Дорофеев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики.

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