Полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики

Полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики
Полицией задержаны группа преступников, выращивавших и продававших наркотики. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полицией Санкт-Петербурга задержаны участники группы, которые продолжительное время осуществляли культивирование и последующий сбыт растения, содержащего наркотическое средство «каннабис» (марихуана) в крупных размерах.

В состав группы входили 4 мужчины 1989, 1994, 1985 и 1994 годов рождения. У всех них по адресам проживания обнаружены и изъяты кусты растения конопля, наркотики, а также оборудование для культивирования.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 228 ч.2 УК РФ «Незаконное культивирование растений содержащих наркотические средства», в отношении двоих задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция искала наркотики в ночных клубах в центре Петербурга.

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Полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики
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