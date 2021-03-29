Полиция искала наркотики в ночных клубах в центре Петербурга — видео

Полиция искала наркотики в ночных клубах в центре Петербурга &#8212; видео
Полиция провела рейды по ночным клубам. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции провели антинаркотические рейды в ночных клубах в центре Петербурга. Возбуждено уголовное дело, изъяты наркотики.

По информации городского главка МВД, ночные увеселительные заведения проверялись в ночь на 28 марта. Сперва оперативники со служебными собаками нагрянули в ночной клуб «Опера» на набережной Обводного канала. Увидев правоохранителей, многие посетители начали сбрасывать на пол запрещенные вещества, однако полицейские быстро их вычислили. В отдел попали девять человек, их привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

Далее стражи порядка посетили ночной клуб «Бланк» на Арсенальной набережной. Вечеринка была в самом разгаре: в заведении находилось около 300 посетителей. Некоторые из них также пытались избавиться от «запрещенки». На полу нашли около 20 «сбросов». Остаток ночи часть посетителей провела на медосвидетельствовании. Нескольких привлекли к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в заброшенной бытовке в Петербурге нашли скелетированный труп мужчины.

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