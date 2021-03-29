В заброшенной бытовке в Петербурге нашли скелетированный труп мужчины

В заброшенной бытовке в Петербурге нашли скелетированный труп мужчины
Прибывшие полицейские обнаружили труп. Фото: pixabay

В Петербурге устанавливают причины гибели мужчины, труп которого нашли в Красногвардейском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полдень в экстренные службы позвонил работающий животноводом мужчина и сообщил, что нашел труп. По его словам, тело находилось в заброшенной бытовке на Якорной улице, дом 17.

Прибывший на место наряд полиции выяснил, что в старой железнодорожной бытовке лежит частично скелетированный труп неизвестного мужчины. На вид ему около 50 лет.

Труп направили на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти погибшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге пенсионер оступился на лестнице в замке и пролетел вниз шесть метров.

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