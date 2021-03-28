В Выборге пенсионер оступился на лестнице в замке и пролетел вниз шесть метров

В Выборге пенсионер оступился на лестнице в замке и пролетел вниз шесть метров
Дата постройки замка 1293 год. Фото: Выборгский объединённый музей-заповедник

В городе Выборг Ленинградской области во время экскурсии по музею «Выборгский замок» мужчина упал с лестницы и пролетел вниз шесть метров. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Следственным отделом по городу Выборг по Ленинградской области проводится проверка по факту падения с высоты мужчины 1958 года рождения.

Как стало известно, 28 марта 62-летний мужчина во время экскурсии по музею «Выборгский замок» оступился и упал с лестницы.

Так, он пролетел около шести метров.

В результате падения мужчина получил различные телесные повреждения.

Сейчас он находится в медицинском учреждении и, как сообщается, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент следствие выясняет подробности произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на реставрацию Выборгского замка направили еще 254 млн рублей.

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