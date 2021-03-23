На реставрацию Выборгского замка направили еще 254 млн рублей

Министерство культуры РФ направило Ленобласти еще 254,3 млн рублей на реставрацию Замкового острова в Выборге.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, под реставрацию попадают погреб под башей Олафа и винный погреб, Кузнечный дворик, юго-западная стена, башни Райской и Сапожника, западный и восточный корпуса, восточный и южный бастионы, а также крепостной вал и въездная дамба.

Ранее на реставрацию построек выборгского острова было выделено 333,3 млн рублей. Эти деньги пошли на приведения в порядок корпусов Арсенала, Тюрьмы и башни Олафа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елагиноостровский дворец будут реставрировать как минимум еще несколько лет. Беглов заверил, что власти будут и дальше выделять средства на восстановление объекта.