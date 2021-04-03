В России разработали проект космического буксира БОРИС

В России разработали проект космического буксира БОРИС
В России разработали проект космического буксира БОРИС. Фото: кадр из видео/Youtube

В России разработали проект космического буксира БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников). Специалисты Воронежского университета придумали проект для применения в составе ракет сверхлегкого класса.

Буксир будет весить около 100 килограммов, на его борту поместится 16 килограммов топлива. Так он сможет доставлять несколько спутников на разные орбиты. Это и будет конкурентным преимуществом считают учёные, сообщает РИА «Новости».

В России часто используются буксиры, которые развозят спутники на орбиты. Так, 22 марта буксир «Фрегат» развез по разным орбитам около 40 спутников.

В конце прошлого года «Роскосмос» заключил контракт на разработку космического буксира стоимостью более 4 млрд рублей. Разробатывать его будет петербургское конструкторское бюро «Арсенал» . Работа завершится к концу июля 2024 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге применят японские технологии для борьбы с ямами на дорогах.

наука Россия технологии


 

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