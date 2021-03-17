В Петербурге применят японские технологии для борьбы с ямами на дорогах

В Петербурге применят японские технологии для борьбы с ямами на дорогах
На мероприятие по испытанию новых технологий прибыла вице-консул Генерального консульства Японии в Санкт‑Петербурге Эцука Симода. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Северной столице начали тестировать японские технологии для устранения ям и выбоин на асфальте. Об этом во вторник, 16 марта, рассказал руководитель отдела по содержанию дорог городского комитета по благоустройству Николай Збик.

В экспериментальном порядке уникальный материал «Аквапатч» уложили на участке между Красногвардейской площадью и Большеохтинским мостом, где наблюдается интенсивное дорожное движение, сильная вибрация и непростой температурный режим. Власти хотят убедиться, что технология японских специалистов выдержит погодные условия и автомобильный трафик Петербурга.

Смесь «Аквапатч» похожа на горячий асфальт и схватывается буквально за считанные минуты. При этом данная технология абсолютно безопасна для здоровья и неприхотлива — подходит для использования даже в плохую погоду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что печально известный «мост глупости» на Софийской улице закрыли на ремонт.

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