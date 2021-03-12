В Смольном устали: «мост глупости» на Софийской с 13 марта закроют на ремонт

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспорта на Софийской улице. Фото: пресс-служба КРТИ

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспорта на Софийской улице. Фото: пресс-служба КРТИ

Под «мостом глупости» на Софийской улице пострадали более 200 газелей и грузовиков. Петербуржцы и депутаты множество раз пытались привлечь внимание к этой проблеме, и вот переправу наконец закрывают на ремонт.

Как информирует пресс-служба комитета по развитию транспотной инфраструктуры, проезд под мостом закрывается с 23:00 13 марта до 15 мая 2021 года. За это время специалисты «Мостотреста» восстановят нижний пояс пролётного строения путепровода над улице Труда, также пострадавшей от многочисленных столкновений. После завершения работ примут решение о дальнейшем запрете проезда транспорта под мостом.

Кроме того, дорожники проведут капитальный ремонт улицы, расширив проезжую часть до нормативных 4,5 метров. Сроки и объемы работ в «Мостотресте» определят, когда завершат первый этап — восстановление моста. На этот период в КРТИ предлагают автомобилистам схему объезда закрытого участка:

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за сегодняшнее утро под мостом застряли два грузовика.