В Смольном устали: «мост глупости» на Софийской с 13 марта закроют на ремонт

В Смольном устали: &#171;мост глупости&#187; на Софийской с 13 марта закроют на ремонт
Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспорта на Софийской улице. Фото: пресс-служба КРТИ

Под «мостом глупости» на Софийской улице пострадали более 200 газелей и грузовиков. Петербуржцы и депутаты множество раз пытались привлечь внимание к этой проблеме, и вот переправу наконец закрывают на ремонт.

Как информирует пресс-служба комитета по развитию транспотной инфраструктуры, проезд под мостом закрывается с 23:00 13 марта до 15 мая 2021 года. За это время специалисты «Мостотреста» восстановят нижний пояс пролётного строения путепровода над улице Труда, также пострадавшей от многочисленных столкновений. После завершения работ примут решение о дальнейшем запрете проезда транспорта под мостом.

Кроме того, дорожники проведут капитальный ремонт улицы, расширив проезжую часть до нормативных 4,5 метров. Сроки и объемы работ в «Мостотресте» определят, когда завершат первый этап — восстановление моста. На этот период в КРТИ предлагают автомобилистам схему объезда закрытого участка:

Схема объезда «моста глупости». Фото: пресс-служба КРТИ

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за сегодняшнее утро под мостом застряли два грузовика.

крти мост глупости новости СПб ремонт софийская улица


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении таможенника, который ...
В Москве сирота украла блины, подавилась ими и умерла
В Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID
В Петербурге умер модельер Александр Арнгольдт
В Смольном устали: «мост глупости» на Софийской с 13 марта ...
YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» из-за ...
Главный синоптик города пообещал петербуржцам на следующей неделе весну
Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию