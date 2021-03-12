Под «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик, проезд заблокирован

В Петербурге под скандальным «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик. Между ДТП прошло меньше часа.

Переправа на Софийской улице «поймала» новых жертв сегодня, 12 марта. Фотографами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что фура пострадала не так сильно, как влетевший чуть ранее грузовик. Машины почти заблокировали проезд под роковой переправой.

По счету жертвами моста стали 203 и 204 грузовые автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ГАЗель» лишилась кузова после ДТП под «мостом глупости».