Под «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик, проезд заблокирован

Под &#171;мостом глупости&#187; застрял второй за утро грузовик, проезд заблокирован
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге под скандальным «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик. Между ДТП прошло меньше часа.

Переправа на Софийской улице «поймала» новых жертв сегодня, 12 марта. Фотографами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что фура пострадала не так сильно, как влетевший чуть ранее грузовик. Машины почти заблокировали проезд под роковой переправой.

По счету жертвами моста стали 203 и 204 грузовые автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ГАЗель» лишилась кузова после ДТП под «мостом глупости».

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