«Мост глупости» на Софийской поймал 203-ю «ГАЗель»

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Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

«Мост глупости» на Софийской улице поймал очередную «ГАЗель». В результате столкновения кузов транспортного средства развалился.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 12 марта, на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы. Фотографиями с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, 203-й жертвой переправы стал грузовик компании «Газелькин». На кадрах видно, как водитель пострадавшей машины, осматривает кузов и оценивает ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты теряли номера в большой луже под «мостом глупости» на Софийской. Причиной этого стала затопленная дорога.

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