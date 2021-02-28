Автомобилисты теряют номера в большой луже под «мостом глупости» на Софийской

Автомобилисты теряют номера в большой луже под &#171;мостом глупости&#187; на Софийской
Участок был сильно затоплен. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобилисты потеряли десятки номеров под «мостом глупости» на Софийской улице.

Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, причиной «массового возложения номеров» стала затопленная дорога.

«Мост глупости начал охоту по-новому», — написал пользователь.

На опубликованных кадрах видно, что дорожные рабочие убрали отвалившиеся номера с проезжей части. Их разложили в ряд у дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву. Под переправой застряла ГАЗель.

мост глупости новости СПб


 

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