Автомобилисты теряют номера в большой луже под «мостом глупости» на Софийской

Автомобилисты потеряли десятки номеров под «мостом глупости» на Софийской улице.
Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, причиной «массового возложения номеров» стала затопленная дорога.
«Мост глупости начал охоту по-новому», — написал пользователь.
На опубликованных кадрах видно, что дорожные рабочие убрали отвалившиеся номера с проезжей части. Их разложили в ряд у дороги.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву. Под переправой застряла ГАЗель.