«Мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву

«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге в новом году продолжает увеличивать число своих жертв. На этот раз под ним застрял КамАЗ.

Авария случилась в понедельник, 25 января. О дорожном происшествия очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Большегруз стал уже 202-й машиной, застрявшей под переправой. По словам очевидцев, водитель груженого транспорта пытался лихо проскочить: удар о висящий на подъезде к мосту ограничитель высоты его не остановил, он уверенно поехал вперед. В результате машина застряла в середине моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» в Северной столице поймал юбилейную 200-ю «жертву».