На ферму в Вашингтоне упал обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX

На ферму в Вашингтоне упал обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Фото: скриншот с сайта SpaceX

На ферму в Вашингтоне упал обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Фото: скриншот с сайта SpaceX

4 марта компанией SpaceX запустила ракету Falcon 9. Позже обломок ракеты упал на ферму в штате Вашингтон. Сам фрагмент ракеты нашли на прошлой неделе, но известно об этом стало только на данный момент.

Владелец фермы нашёл странную вещь на территории своей фермы 27 марта и сообщил в полицию. Обломок ракеты оставил в земле воронку глубиной 10 сантиметров. 29 марта к нему приехала полиция США. Сотрудники полиции и сам фермер предположили, что это, скорее всего, часть ракеты Falcon 9».

26 марта в небе над Вашингтон многие американцы видели свечение. Люди видели сгорание частей второй ступени ракеты в плотных слоях атмосферы. В начале марта компания SpaceX с помощью Falcon 9 вывела на орбиту свои спутники Starlink.

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