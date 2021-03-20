Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, атаковавшего Tesla

Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, атаковавшего Tesla
Илон Маск оставил комментарий на русском языке. Фото: скриншот Instagram

Генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск на русском языке прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на компанию.

Новости о россиянине появилась в Twitter-аккаунте портала Портал Teslarati. Американский миллиардер оставил комментарий под постом, написав: «Преступленіе и наказаніе». При этом русская буква «и» заменена на латинскую «i».

Напомним, россиянин на суде в Соединенных Штатах признал свою вину в попытке организовать кибератаку на Tesla. Вместе с соучастниками он хотел подговорить сотрудника компании, чтобы тот за определенную плату внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему Tesla. Хакеры рассчитывали, что после этого смогут вымогать деньги у руководства компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что советник Байдена пообещал, что США ответят на атаки «русских хакеров».

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