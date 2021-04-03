Первый в России видеохостинг INTV выставлен на продажу

Первый в России видеохостинг INTV выставлен на продажу. Фото: samsung.com

Первый в России видеохостинг INTV выставлен на продажу. Фото: samsung.com

Первый в России видеохостинг INTV выставлен на продажу. За российского предшественника YouTube просят 1,6 миллиарда рублей.

По информации «Деловой газеты», видеохостинг продаёт Владимир Кузнецов. Он также известен как основатель проекта Durcion (криптовалюта от Павла Дурова). А ещё ему принадлежат русский ClubHouse и хостинг Netfox.

Кузнецов сообщает, что INTV работает уже 20 лет. Каждый день сайт посещают 7 миллионов человек. Бизнесмен уже пытался продать бизнес в прошлом году. Тогда INTV он оценил только в 600 миллионов рублей.

INTV — крупнейший медиахостинг бесплатного видео. На сайте доступны тысячи сериалов, театральных постановок, футбольных матчей, обучающего видео, видео для детей, записи с концертов, видео про животных, бои без правил, горячие новинки, бесплатные каналы в числе которых Animal Planet, Discvery, Evrosport, Моя планета, 2Х2, Первый, 5-канал Петербург, НТВ, СТС и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ферму в Вашингтоне упал обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX.