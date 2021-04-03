Возбуждено уголовное дело после инцидента в Кингисеппе

В ночь на 2 апреля 2021 года в полицию Кингисеппа поступило сообщение о подозрительном мужчине у магазина на Большом бульваре, в руках которого находился предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место незамедлительно прибыла полиция, которая обнаружила крыльце магазина агрессивного мужчину, высказывавшего угрозы.

Совместно с прибывшими сотрудниками оперативных служб полицейские вступили с ним в переговоры. В определенный момент полицейским отвлекли мужчину и обезоружили его, после чего он был задержан. Как было установлено, предмет, который держал в руках мужчина, оказался муляжом ручной гранаты, не представляющим опасности. Задержанный был доставлен в полицию. Им оказался 34-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время мужчина задержан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе задержали мужчину, размахивавшего предметов, похожим на гранату.