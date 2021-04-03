В Пушкине пьяный мужчина выстрелил в грудь возлюбленной

Мужчина выстрелил из пистолета в женщину. Фото: unsplash

Мужчина выстрелил из пистолета в женщину. Фото: unsplash

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в свою сожительницу в городе Пушкин. Злоумышленник был пьян.

Как сообщили в городском главке МВД, накануне очевидцы вызвали полицию и сообщили об огнестрельном ранении в квартире на Оранжерейной улице. Прибывшие на место полицейские нашли 49-летнюю женщину с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Раненую передали бригаде скорой помощи, ее госпитализировали.

Сразу на месте был задержан 53-летний хозяин квартиры. Было установлено, что около половины одиннадцатого вечера он дважды выстрелил из пистолета в сожительницу. Перед этим он изрядно выпил.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело после инцидента в Кингисеппе.