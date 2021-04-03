Подросток сел за руль каршеринга и попался полиции в Невском районе

В Петербурге сотрудники ДПС задержали 15-летнего подростка, катавшегося на каршеринге в Невском районе города.

По информации главка МВД по городу и области, школьник был задержан экипажем ДПС у дома на Глазурной улице. Он ехал на автомобиле «Ниссан Кашкай», принадлежащем каршеринговой компании.

Полицейские установили, что парень неофициально работает мойщиком, водительского удостоверения у него, конечно же, нет.

Позже в правоохранительные органы обратился юрист каршеринговой компании. Он сообщил, что указанный автомобиль был угнан.

Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыто хищение арендованных иномарок.