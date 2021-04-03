В Петербурге раскрыто хищение арендованных иномарок

В Петербурге раскрыто хищение арендованных иномарок. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге раскрыто хищение арендованных иномарок. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В конце прошлого года в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина путем обмана и злоупотреблением доверием арендовал машину марки «Хендай Солярис», и в указанный срок не вернул. Тем самым причинив ущерб почти в миллион рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ (кража).

01.04.2020 года в ходе проведения комплекса оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Красносельскому району городе Ижевск был задержан и в последующем изобличен мужчина 1989 года рождения.

По версии полиции, злоумышленник причастен еще как минимум одному аналогичному преступлению. Так, уже в Кировском районе по отработанной схеме мужчина завладел автомобилем «Ниссан Альмера».

Примечательно, что мужчина арендовал автомобили по подложным документам на имя другого человека, после чего вместе с машинами перебирался в Ижевск.

Злоумышленник дал признательные показания. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские полагают, что злоумышленник может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, связанным с хищениями автотранспорта, в связи с этим проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности.

В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП.