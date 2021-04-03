Три мины с тротилом времен ВОВ нашли в доме пенсионера в Тосно

В Тосно сотрудники правоохранительных органов нашли три минометные мины времен Великой Отечественной войны, которые местный пенсионер хранил у себя дома.

Областные правоохранители изъяли боеприпасы при проведении следственных действий по ранее открытому уголовному делу. Специалисты исследовали объекты и выяснили, что это минометные мины 80 мм калибра. В каждой был заряд тротила. Мины относятся к категории неоконченно-снаряженных взрывных устройств, передает 47channel.

77-летний пенсионер, который хранил эти мины у себя дома, стал фигурантом уголовного дела. Его отпустили под подписку о невыезде.

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