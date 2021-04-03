Убитого мигранта нашли рядом с кладбищем в Петергофе

В Петродворцовом районе выясняют обстоятельства гибели гражданина Узбекистана, тело которого нашли у кладбища в Петергофе.

Накануне, 2 апреля, местный житель вызвал полицию к Бабигонскому кладбищу. Он сообщил правоохранителям, что нашел окровавленное тело у въезда на кладбище.

Прибывшие на указанный адрес полицейские подтвердили информацию. Рядом с кладбищем лежало тело 22-летнего мигранта, который в Петербурге проживал на Моховой улице, пишет АБН. На теле мужчины нашли ножевые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье об убийстве. Преступника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине пьяный мужчина выстрелил в грудь возлюбленной. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.