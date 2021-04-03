В Янино горит мебельное производство

В Янино горит мебельное производство
Пожар в Янино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. На месте работают сотрудники МЧС.

Очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все случилось днем 3 апреля в поселке Янино. По сообщениям пользователей, там горит мебельное производство на улице Шоссейная.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, постройка выгорела по всей площади. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на зеленой ветке метро Петербурга произошел технический сбой. Проблемы с движением поездов на «зеленой» ветки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Беговая» начались примерно в час дня.

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