В Янино горит мебельное производство

Пожар в Янино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в Янино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. На месте работают сотрудники МЧС.

Очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все случилось днем 3 апреля в поселке Янино. По сообщениям пользователей, там горит мебельное производство на улице Шоссейная.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, постройка выгорела по всей площади. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на зеленой ветке метро Петербурга произошел технический сбой. Проблемы с движением поездов на «зеленой» ветки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Беговая» начались примерно в час дня.