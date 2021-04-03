Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 7 млн россиян

В России подсчитали количество людей, привившихся от коронавирусной инфекции. К настоящему моменту вакцинацию прошли почти 5% россиян.

Как сообщает РБК со ссылкой на региональные оперштабы и минздравы, хотя бы одну дозу антиковидной вакцины получили 6,93 млн жителей России, что составляет 4,74% от общего населения страны.

По количеству жителей, которые получили обе дозы вакцины (то есть прошли полный курс вакцинации), среди регионов лидирует Чукотка. Здесь привились 7,27% местного населения. В Москве полностью вакцинировались 6,32% жителей, в Ненецком автономном округе — 6,04%, а в Сахалинской области — 5,91%. Всего две дозы препарата получили 4,72 млн россиян, то есть 3,23% населения страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России.