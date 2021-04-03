В результате стрельбы в штате Мэриленд погибли три человека

В округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд произошла стрельба. В результате погибли по меньшей мере три человека.

Следователи назвали случившееся случайным преступлением. Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Личность стрелявшего или группы причастных лиц устанавливаются. Мотив преступления пока не ясен.

В полиции округа сообщили, что во время патрулирования офицеры услышали выстрелы и начали проверять район. Они обнаружили двух мужчин в автомобиле и одну женщину рядом с машиной с огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского.