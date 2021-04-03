В воскресенье в Петербурге выпадет мокрый снег

В воскресенье в Петербурге выпадет мокрый снег
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 4 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным Гидрометцентра, местами возможны осадки в виде мокрого снега.

Ночью и утром Петербург окутает пелена тумана. Ветер западного и юго-западного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду.

Столбики термометров покажут до +5…+7 градусов.

В Ленобласти также ожидается облачная погода, местами может пойти мокрый снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что метеорологические условия в городе продолжит определять тыловая часть циклона, и к берегам Невы придет новая волна холодного воздуха.

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