В воскресенье в Петербурге выпадет мокрый снег

В воскресенье, 4 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно данным Гидрометцентра, местами возможны осадки в виде мокрого снега.
Ночью и утром Петербург окутает пелена тумана. Ветер западного и юго-западного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду.
Столбики термометров покажут до +5…+7 градусов.
В Ленобласти также ожидается облачная погода, местами может пойти мокрый снег.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что метеорологические условия в городе продолжит определять тыловая часть циклона, и к берегам Невы придет новая волна холодного воздуха.