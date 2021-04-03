Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей соцсети Facebook были опубликованы на хакерском форуме.

«Раскрытые данные включают личную информацию более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран», – сообщает издание Business Insider.

В открытом доступе оказались данные более 32 млн пользователей из США, 11 млн жителей Великобритании и 6 млн жителей Индии. Кроме того, в сеть «утекли» данные 10 млн пользователей из России.

На форуме опубликовали номера телефонов, полные имена пользователей, номера мобильных телефонов, места и даты рождения, факты из биографии, а также адреса электронной почты.

В Facebook пока не комментируют информацию об утечке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что РКН направил руководству Facebook письмо с требованием снять блокировку с информации, размещенной в официальных аккаунтах СМИ «Взгляд», РБК и агентства ТАСС, которые сообщали о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ.