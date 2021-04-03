Ростовчанка держала дочь на привязи и морила голодом

Ростовчанка держала дочь на привязи и морила голодом
Следователи проводят проверку Фото : Следственный Комитет РФ

Сотрудники полиции разыскивает жительницу Новошахтинска Ростовской области, которая держала свою дочь на привязи и морила голодом.

В группе «Это Ростов» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что связанную девочку освободила знакомая ее матери, которая пришла в гости. Женщина вызвала полицию и скорую.

На руках у девочки были кровоподтеки от веревки. От голода связанная девочка жевала одеяло, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону. Сейчас девочка находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев поразили новости об очередной трагедии – в квартире на Приморском проспекте нашли труп пятилетнего мальчика. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти.

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