У станции метро «Беговая» произошло серьезное ДТП

У станции метро «Беговая» произошло серьезное ДТП
ДТП произошло у станции метро «Беговая». Фото: vk.com/spb_today

Вечером 3 апреля у станции метро «Беговая» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель Mazda вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Nissan.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. От удара вторая машина пробила ограждение и вылетела на пешеходную зону.

«Водитель Мазды поехал на красный сигнал светофора и в него врезался Ниссан . От удара машина пробила заграждение и вылетела на пешеходную зону. Никто не погиб», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, машины получили серьезные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП. К месту аварии прибыла машина реанимации. Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 марта, у дома №44.

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