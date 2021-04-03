У станции метро «Беговая» произошло серьезное ДТП

Вечером 3 апреля у станции метро «Беговая» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель Mazda вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Nissan.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. От удара вторая машина пробила ограждение и вылетела на пешеходную зону.

«Водитель Мазды поехал на красный сигнал светофора и в него врезался Ниссан . От удара машина пробила заграждение и вылетела на пешеходную зону. Никто не погиб», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, машины получили серьезные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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