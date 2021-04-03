Греция продлила разрешение на въезд четырех тысяч россиян

Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян в неделю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Новое постановление вступает в силу с 5 апреля. Туристы должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Россияне за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции.

Попасть в Грецию по-прежнему можно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристов будут пускать в Грецию при соблюдении одного из трех условий — при въезде нужно будет предъявить справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, либо быть вакцинированным от ковида.