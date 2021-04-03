Ученый рассказал, появится ли Заворотнюк снова в кино

Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лаборатории пролиферации клеток Петр Чумаков рассказал о состоянии тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк и оценил вероятность ее возвращения к работе.

Он отметил, что ее состояние не безнадежно, так как актриса уже два года борется с заболевание, и у нее хорошая тенденция, сообщает «Комсомольская правда».

«Я думаю, что она будет жить и сохранит внешние черты знакомой нам Анастасии Заворотнюк, и возможно, даже сможет сниматься в эпизодических ролях. Вернуться к прежнему состоянию, конечно, невозможно», – рассказал эксперт.

Актриса борется с глиобластомой головного мозга, в медицинской среде это заболевание считается одним из самых агрессивных видов рака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители поселка Крекшино, где располагается дом звезды, заявили, что у них складывается впечатление, будто Заворотнюк заперли дома и никуда не отпускают. Соседи актрисы начинают за нее переживать и призвали родственников почаще давать ей дышать свежим воздухом.