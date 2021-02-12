Соседи Заворотнюк признаются, что давно не видели ее на прогулке

Соседи Заворотнюк признаются, что давно не видели ее на прогулке
Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

Жители поселка Крекшино считают, что не стоит держать артистку взаперти.

Соседи актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали, что давно не видели артистку на свежем воздухе. Об этом сообщает Popcake.tv.

Жители поселка Крекшино, где располагается дом звезды, заявили, что у них складывается впечатление, будто Заворотнюк заперли дома и никуда не отпускают. Соседи актрисы начинают за нее переживать и призвали родственников почаще давать ей дышать свежим воздухом.

Напоминаем, что слухи о болезни Заворотнюк появились в августе 2019 года, но долгое время родные актрисы никак их не комментировали. Сейчас они не отрицают, что актриса борется с раком. В 2021 году на экраны должны выйти несколько проектов, в которых Заворотнюк участвовала еще до ухудшения самочувствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери. Онколог Юрий Покровский рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк есть все шансы победить рак мозга.

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