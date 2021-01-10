Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram, рассказала состоянии своей матери.

«Анечка, как ваша мама? Простите, если задела вас этим вопросом», — задала вопрос поклонница.

О состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк мало, что известно.

«Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — рассказала Анна, не раскрывая подробностей.

Онколог Юрий Покровский рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк есть все шансы победить рак мозга. Он объяснил, что заболевание очень серьезное, но если подобрано правильное лечение, то нет ничего невозможного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущий Андрей Малахов признался, что недавно разговаривал с актрисой Анастасией Заворотнюк. Он в эфире передачи «Привет, Андрей» рассказал певцу Николаю Баскову, как сильно артистка хотела позвонить в студию и поздравить друга с днем рождения.