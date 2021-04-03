Повторный тест подтвердил COVID-19 у президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал повторный тест на коронавирус, и он оказался положительным. Об этом сообщает издание El Cronista.

«ПЦР-тест подтвердил заражение [президента] коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме — во многом благодаря защитному эффекту вакцины», — рассказал лечащий врач президента Федерико Сааведра.

Президент Аргентины находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее он говорил, что чувствовал бы себя хуже, если бы не сделал прививку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес заболел COVID-19. Вечером у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. Он сдал тест, который показал «+». Президент заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.