Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом
Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Фото: Википедия

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что он заболел COVID-19.

Вечером у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. Он сдал тест, который показал «+». Об этом Фернандес сообщил в Twitter.

Президент заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.

В январе Ферннандес привился «Спутником V». Позже Аргентина с Россией подписали меморандум, направленный на старт производства российской

вакцины от коронавируса в Аргентине.

«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска», — сообщил директор Центра имени Гамалеи Гинцбург «Московскому Комсомольцу».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аргентина одобрила использование российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.

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