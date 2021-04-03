Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что он заболел COVID-19.

Вечером у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. Он сдал тест, который показал «+». Об этом Фернандес сообщил в Twitter.

Президент заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.

В январе Ферннандес привился «Спутником V». Позже Аргентина с Россией подписали меморандум, направленный на старт производства российской

вакцины от коронавируса в Аргентине.

«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска», — сообщил директор Центра имени Гамалеи Гинцбург «Московскому Комсомольцу».