Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что он заболел COVID-19.
Вечером у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. Он сдал тест, который показал «+». Об этом Фернандес сообщил в Twitter.
Президент заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.
В январе Ферннандес привился «Спутником V». Позже Аргентина с Россией подписали меморандум, направленный на старт производства российской
вакцины от коронавируса в Аргентине.
«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска», — сообщил директор Центра имени Гамалеи Гинцбург «Московскому Комсомольцу».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аргентина одобрила использование российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.