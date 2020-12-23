Аргентина одобрила использование российской вакцины «Спутник V» от COVID-19

Аргентина одобрила использование российской вакцины &#171;Спутник V&#187; от COVID-19
Вакцина получила одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) на основе результатов III фазы клинических исследований в России. Фото: sputnikvaccine.com

В среду, 23 декабря, стало известно, что власти Аргентины официально одобрили использование в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Сегодня в Москве приземлился самолет, который заберет и доставит в Буэнос-Айрес первые дозы препарата от коронавируса, разработанного центром Гамалеи. Ожидается, что спецборт вернется в Аргентину в четверг, 24 декабря, в 16:00-16:30 по московскому времени, передает телеканал TN, ссылаясь на местное Министерство здравоохранения.

Аргентина, как сообщают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), является первой страной Латинской Америки, официально разрешившей использование «Спутника V». Процедуру регистрации вакцины провели в ускоренном формате. Отметим, что аргентинские власти также одобрили и использование вакцины Pfizer.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании нашли еще один новый штамм коронавируса.

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