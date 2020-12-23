В Великобритании ученые выявили очередной новый штамм Covid-19

Новый штамм могли привести в страну из ЮАР. Фото: Pixabay

Новый штамм могли привести в страну из ЮАР. Фото: Pixabay

Мутация коронавируса SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании у двух человек. О появлении нового штамма рассказал министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок, сообщает Reuters.

Новый штамм, по словам представителя Минздрава, мог произойти в ЮАР, так как оба больных с данной мутацией посещали страну в Африке.

«Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он передается быстрее и, видимо, мутировал сильнее предыдущего штамма, обнаруженного в Великобритании», – заявил Мэттью Хэнкок.

Для борьбы с вирусов в Великобритании уже принято решение. Страна ограничит авиасообщение с ЮАР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса распространяется по Дании, Нидерландам и Австралии.

Новый штамм коронавируса распространяется очень быстро, поэтому власти были вынуждены ввести ограничения.