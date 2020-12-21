Новый штамм коронавируса распространяется по Дании, Нидерландам и Австралии

Ученые подтвердили наличие нового штамма коронавирусной инфекции в Дании, Нидерландах и Австралии. Речь идет о штамме, ранее выявленном в Британии.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), за пределами Великобритании специалисты зафиксировали более десяти случаев инфицирования подобным вирусом.

По словам представителя европейского отдела, европейским странам, где передача инфекции интенсивна и широко распространена, нужно усилить контроль за выполнением коронавирусных ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британские власти больше не могут контролировать ситуацию с коронавирусом. Новый штамм коронавируса распространяется очень быстро, поэтому власти были вынуждены ввести ограничения.