Британские власти больше не могут контролировать ситуацию с коронавирусом

В Британии заявили, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Фото: unsplash.com

В Британии заявили, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Фото: unsplash.com

В Великобритании у минздрава вызывает беспокойство поведением местных жителей, которые не стремятся соблюдать ограничительные меры, направленные на профилактику коронавируса.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что ситуация перестала быть контролируемой, сообщает РИА «Новости».

«Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», — отметил он. По его словам, новый штамм коронавируса распространяется очень быстро, поэтому власти были вынуждены ввести ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ставрополье врачи разработали препарат, способный подавлять вирусную активность коронавирусной инфекции. Институт имени Гамалеи уже провел необходимые исследования препарата. В разработке препарата участвовала группа специалистов из городской клинической больницы в Пятигорске.