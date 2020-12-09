Российские врачи создали новый препарат против коронавируса

Российские врачи создали новый препарат против коронавируса
Разработанный врачами препарат прошел исследования в центре имени Гамалеи. Фото: pixabay

В Ставрополье врачи разработали препарат, способный подавлять вирусную активность коронавирусной инфекции. Институт имени Гамалеи уже провел необходимые исследования препарата.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края, в разработке препарата участвовала группа специалистов из городской клинической больницы в Пятигорске.

Ведомство указало, что исследование токсичности и противовирусной активности препарата провели специалисты центра имени Гамалеи. Ученые доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка на зараженные клетки снизилась в 5-13 раз в сравнении с контрольной группой инфицированных клеток, в которые не вводился исследуемый препарат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин умер после заражения двумя штаммами COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи препарат против коронавируса ставрополье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские врачи создали новый препарат против коронавируса
В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские рейсы
Нераскрытое дело об исчезновении петербурженки в 2010 году дошло до Бастрыкина
Камер видеонаблюдения на улицах Петербурга станет в четыре раза больше
В России обновят список показаний для аборта
Иван Дорн записал музыку к перезапуску «Ну, погоди!»
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Следствие установило мотив убийства вора в законе Япончика