Российские врачи создали новый препарат против коронавируса

В Ставрополье врачи разработали препарат, способный подавлять вирусную активность коронавирусной инфекции. Институт имени Гамалеи уже провел необходимые исследования препарата.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края, в разработке препарата участвовала группа специалистов из городской клинической больницы в Пятигорске.

Ведомство указало, что исследование токсичности и противовирусной активности препарата провели специалисты центра имени Гамалеи. Ученые доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка на зараженные клетки снизилась в 5-13 раз в сравнении с контрольной группой инфицированных клеток, в которые не вводился исследуемый препарат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин умер после заражения двумя штаммами COVID-19.